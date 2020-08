Confesión del Puma Rodríguez a Susana: "Me enamoré perdidamente de ti"

El cantante y la conductora comparten una estrecha amistad desde hace años, pero además, él guarda un recuerdo muy especial de la primera vez que la conoció.Desde Punta del Este, Susana sorteó algunos problemas técnicos para conectarse y finalmente apareció lookeada como la diva que es: con anteojos de sol gigantes que eligió estratégicamente para cubrir su falta de producción, ya que no tiene a su team de estilistas cerca. "No puedo salir mal con vos", explicó, entre risas.Entonces, el cantante aprovechó el encuentro para liberarse de un secreto que lleva consigo hace 51 años. "Yo era un mozo por aquel entonces, tú fuiste a Venezuela con una campaña publicitaria de un jabón que se llama Duncan, con limón", comenzó. Susana lo corrigió, el nombre del producto era Cadun.Y continuó: "Quedé eclipsado desde el primer día que te vi. Me enamoré perdidamente de ti, pero solo. Y te lo estoy confesando: eres mi amor de toda la vida. Me enamoré de esa cosa tan preciosa que llegó a Venezuela y paró el tráfico, literalmente".Susana se mostró en shock por estas palabras tan contundentes y recordó que, para ella, ese viaje había sido un punto de inflexión en su carrera porque recién estaba comenzando como modelo. Y devolvió la gentileza: "A mí me pasó lo mismo, porque yo puse la tele en mi cuarto y apareciste vos haciendo una novela. Yo dije: "Wow, este morochitoooo... ¡Es lo más lindo que vi en mi vida!".Eso sí, la diva le pidió al Puma que corrigiera la cantidad de años que pasaron desde aquel entonces. "Dijiste 51 años?¡Qué horror, no puede ser! Pongamos 30".Aunque hubo flechazo mutuo en aquel encuentro en Venezuela, el romance fue solo platónico. "Yo quedé impactado, se me estremeció todo por dentro. Pero la vida te da sorpresas y hoy somos amigos", apuntó el Puma, que después se casó con Carolina Pérez, quien todavía es hoy su esposa.(TN)