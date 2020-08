Silvina Escudero: "Pasé por trastornos alimenticios y hacía mucho ejercicio"

Bajo el rótulo "polémica por el cuerpo perfecto" Nicolás Magaldi y sus panelistas de El Show del Problema abordaron una de las problemáticas que más ocupan al medio y a la sociedad, frente a las alarmantes críticas o exigencias externas e internas por lograr una figura impecable. Fue en este marco que Silvina Escudero se animó a contar cuál fue su experiencia de joven respecto al tema para lograr consciencia."Siempre a las que se las señala es a las mujeres", se adelantó Escudero remarcando su punto de vista sobre la temática que cada vez se vuelve más recurrente entre el género femenino y que abarca a todas las edades; diferente de lo que sucede, según indicó la panelista, con los hombres, a quienes no se los señala por "el rollo demás que llevan".Así como ocurrió notablemente con casos como el de Brenda Asnicar y el de Jimena Barón a quienes apuntaron por estar muy flacas, compartirlo orgullosas y hacer "apología de la anorexia", cada vez hay más casos de mujeres que no logran mostrarse como les gustaría dado que o las critican por hacerlo o las presionan para que dejen de ser naturales y se esfuercen por conseguir la perfección para así lograr alcanzar puestos de trabajo que requieran de la exposición de imagen tales como la televisión, la publicidad, el modelaje, entre otros rubros.Es por este motivo que la bailarina se manifestó al respecto y lanzó: "A mi no me parece que esté mal exponer, uno puede exponer la parte de su cuerpo que más le guste, pero estamos todos constantemente observando al otro y criticando y viendo siempre si tiene o no Photoshop, como tiene la nariz, si es gorda, si es flaca, si tenés celulitis o no, si tenés granos o no. Las personas que estamos trabajando en los medios y estamos más acostumbrados la podemos pilotear un poco más, pero para los que no es muy nocivo para la psiquis".Fue entonces que el conductor del ciclo destacó que el caso de Brenda Asnicar, pese a su gran fama y su cancha en el medio, cuando la atacaron por su físico, el Duki confesó que la vio llorando y le hizo muy mal. "No es que les pasa desapercibidas por ser famosas, les afecta igual", agregó Magaldi e indagó: "¿A vos te pasó algo así Sil?". "Si obvio", respondió sin vueltas Escudero y a corazón abierto reveló su estremecedora experiencia cuando era más joven."Yo fui muy mediática y todo me lo criticaban, porque garpa, es así. Yo lloré miles de veces, me criticaron absolutamente todo, lo bueno y lo malo. En mi adolescencia antes de ser conocida yo transité una situación de querer estar más flaca, porque cuanto más lo estaba me veía más linda. Me tuneaba para lo sociedad. Fue a mis 14 años esto", confesó Silvina.Interrogada acerca de su tuvo anorexia o bulimia, respondió: "Sí, yo pasé por trastornos alimenticios, encima yo hacía mucho ejercicio, estaba re tonificada pero tiene que ver con un montón de problemas, no es solamente la alimentación, tiene que ver con cómo te ves y como te sentís, se tiene que erradicar esto de alguna forma".