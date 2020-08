Nicole Neumann tiene coronavirus: "Di positivo, pero estoy bien"

Nicole Neumann (39) recibió el resultado de su hisopado por coronavirus y lo dio a conocer este lunes en Nosotros a la mañana . "Di positivo, pero estoy bien", anunció la panelista, a través de una videollamada, desde su casa.



A fines de la semana pasada se había conocido la noticia de que una empleada suya había presentado síntomas compatibles con el COVID-19. Y, como si eso fuera poco, horas más tarde se confirmó que efectivamente se había contagiado, por eso la modelo había decidido también someterse a un testeo.



"Es verdad lo de la señora que trabaja y vive en casa. Una mañana amaneció diciéndome que no tenía olfato. Me alarmé porque es una de las cosas más características del coronavirus. Le dije que se quedara encerrada en un cuarto hasta que se pudiese hacer un testeo y le dio positivo", explicó, de entrada.



Y agregó: "Yo entonces también hisopé y me dio positivo. Transité la enfermedad asintomática o oligosintomática, es decir, con síntomas mínimos. Un poco de resfrío, un poco de moco. Pero nada más, estoy perfecta".



Además, Neumann remarcó que hizo "todo bien". "No hubo reuniones, no hubo nada, y ustedes saben que soy la loca de la desinfección", sostuvo. Y al momento de analizar cómo podría haberse contagiado, sumó: "Puede ser por un mínimo descuido de alguien que tenés al lado. Nadie se lo quiere contagiar ni contagiar a otro, pero es lo que está pasando en el mundo entero".



De buen semblante, aunque preocupada por sus hijas, Nicole reconoció que también "le dolía un toque la garganta". "Desde ese mínimo síntoma, el viernes próximo serán diez días. Así que el lunes, si se animan y me lo permiten, podría volver normalmente a trabajar", añadió.

Fuente: Clarín