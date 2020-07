Tomó sol en pleno invierno y con un sugerente video mostró su tatuaje

Romina Malaspina siempre encandila a los televidentes con despampanantes looks que también comparte en sus redes sociales. En las últimas horas, la conductora sorprendió a sus seguidores con una publicación donde se muestra tomando sol en bikini, a pesar de las bajas temperaturas registradas en Buenos Aires."Si hace frío, desde acá no se siente", escribió en su cuenta de Instagram. "Si me critican, desde acá no se escucha", remató. El posteo es un breve video en el que se ve a la influencer en el reflejo de un espejo mientras la cámara de su celular hace zoom a uno de los muchos tatuajes que lleva sobre su cuerpo.Si bien desde hace ya varias semanas Malaspina está instalada como un nuevo nombre fuerte de Canal 26, en los últimos días fue el centro de una nueva polémica por comentarios que hizo la periodista Mónica Gutiérrez.En una entrevista radial en Por si las moscas (La Once Diez), la histórica conductora de noticieros se mostró crítica frente a la figura de Malaspina, que saltó a la fama luego de lucir un osado top transparente en el programa que conduce."Las chicas jóvenes han hecho de su reivindicación la paridad, adhiero totalmente a eso, lo que no me parece es que para tener un lugar en la tele te tengas que acortar la falda, no niña, es la peor de las trampas", disparó.