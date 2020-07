Abel Pintos publicó una romántica foto y dedicó unas tiernas palabras a su novia

Abel Pintos está pasando por un gran momento profesional pero sobre todo personal. Además de ser uno de los artistas del momento, está a pocos días de convertirse en papá por primera vez junto a su novia, Mora Calabrese.Para celebrar tanto amor, el cantante compartió en su cuenta de Instagram una tierna foto de los dos con un emotivo mensaje:"En la persona que aman -En un recuerdo luminoso -En una oración que los identifique: Que encuentren la calma y la fortaleza para seguir adelante, valorando la oportunidad que nos brinda cada día en los momentos de mayor claridad y en los que cuesta más reconocerla Buena semana y ¡a darle átomos! Los quiero", escribió junto a la imagen en donde se los ve abrazados y felices."Estamos muy felices. Todo esto lo estamos viviendo como en una burbuja de amor. Estamos atentos a todo el proceso. Es una felicidad poder vivir el día a día de esto. Estoy muy emocionado y escribiendo mucho. Está por llegar a mi vida un ser que me va a enseñar mucho. Hoy siento que estoy en equilibrio con todo", dijo Abel hace algunas semanas.El pequeño que viene en camino se llamará Agustín y el artista contó en una entrevista cómo eligieron el nombre: "Fue bastante inmediato, una coincidencia enorme. No estuvimos mucho tiempo pensando. Fue muy orgánico, de los primeros que soltamos. No hubo una gran lista, ni nada de eso".