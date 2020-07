Topless de Guillermina Valdés: "En la piel se descubre nuestra propia memoria"

Guillermina Valdés posó sin ropa en la parte superior de su cuerpo. Fue para una sesión de fotos justo cuando la reconciliación con Marcelo Tinelli parece un hecho.La empresaria protagoniza una nueva campaña de su último emprendimiento Guiv, una línea de cosmética.La imagen muestra a la modelo mirando a cámara, arrodillada, cubriéndose el pecho con la mano izquierda, y vistiendo una diminuta tanga color piel que deja ver sus tatuajes.Guillermina escribió junto a la foto una frase que parece dedicada a Tinelli en la que asegura que "en la piel se descubre nuestra propia memoria".Marcelo Tineli y Guillermina Valdés se habrían reconciliado, según contó Luis Ventura.Tinelli tuvo que salir a hacer una aclaración luego de que el chimentero contara que la pareja se están viendo a escondidas.El periodista explicó que "hablo de reconciliación porque hay un reencuentro, al menos en lo presencial. No sé si a nivel pareja esto tiene más proyección, pero Marcelo está luchando. Nada de esto es gratuito, tiene un espíritu deportivo. Hay que salvar esos 14 pisos de diferencia que tienen, y por escalera de emergencia. Marcelo vive en el piso diez y ella en el 24. Hay catorce pisos de diferencia. Marcelo los recorre entre dos y tres veces por día. No toma ascensor para no quedar expuesto ante las miradas o a alguna pregunta irreverente o imprudente. Entonces el tipo va por la escalera de emergencia. Hay 16 escalones entre piso y piso. Si uno multiplica 16 por 14, te va a dar 224. Si lo hace tres veces por día, eso te da 672 escalones. No son como los escalones de Rodrigo Lussich, son muchos más. La va a ver y después baja, razón por la cual esos 672 escalones que utiliza en cada uno de las subidas, llegamos a la suma de 1344 escalones por día que hace el señor Tinelli para ver a Guillermina".Marcelo Tinelli salió a responder enseguida a través de su cuenta de Twitter y con un mucho humor lanzó: "Guauuuuu. ¿¿¿1300 escalones por día??? Jaja. Los quiero".