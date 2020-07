Sol Pérez recibió "tres propuestas" y todavía no las descartó

Nito Artaza comenzó a planificar la temporada teatral de verano, con Sol Pérez como una de las figuras a convencer para tener sobre el escenario, además de pretender cerrar contrato con Romina Malaspina."Me llegaron tres propuestas de Nito. No sé qué voy a hacer. La verdad es que este año no tenía pensado hacer teatro, pero es cuestión de evaluar las propuestas y ver qué me conviene más y qué quiero", dijo Pérez.Respecto de la posibilidad de que Malaspina también sea convocada, Sol descartó tener reparos para trabajar con su compañera del noticiero de Canal 26: "Es que no sé de dónde inventaron una guerra que para mí no existe. Si yo no tengo problemas con ella. Son cosas que inventan que la verdad ni me caliento en contestar porque no se llega a ningún lado, ja".En cuanto a su relación con Guido Mazzoni, con quien está en pareja desde noviembre, afirmó enamoradísima: "Guido es lo más. Tiene una forma de ver la vida que por suerte a mí me hizo muy bien. Imaginate que tiene gimnasios y todavía no hay protocolos. Pero él siempre le pone la mejor onda, yo no puedo quejarme".Al final del diálogo con el sitio, Sol Pérez reflexionó respecto de la situación económica de la pareja que forma con Mazzoni: "A él le va bien. También tiene locales en Tucumán y Paraguay que ya pudieron abrir. Y las familias son así, a veces a uno le va mejor y a otro le va peor. No me molestaría ser el sostén económico de la casa. Depende de la casa y de cómo es cada uno. Por lo pronto, los dos aportamos al hogar y pagamos el alquiler un mes cada uno. No tenemos esos problemas en nuestra casa".