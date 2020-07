Florencia de la V habló sobre el profesor denunciado por transfóbico

Vamos a la calle, el mismo hecho se trasviste. Es como Florencia de la V, según como se vea, a la hora en que se la vea y según la cantidad de cerveza que uno tomó antes de verla, parece una cosa o parece otra cosa. El mismo hecho?". Las palabras son de Marcelo Midón, profesor Adjunto de Derecho Procesal Civil y Comercial en la Universidad Nacional del Nordeste. Las dijo en medio de una clase virtual con alumnos y alumnas.



En otro momento de la clase en la que había usado la figura de la actriz "como ejemplo de como el mismo hecho puede verse diferente", Midón agregó: "Cuando yo era niño en la esquina había un muchacho en el mismo barrio Ferrero donde yo vivía que le decíamos Cachorrita, porque de noche era Cacho, no, de día era Cacho y de noche era Rita: Cachorrita. Pues bien, como Cachorrita hay hechos que se trasvisten, dependen de cómo se vean".



Midón, que es profesor en varias universidades del país, entre ellas la Universidad de Buenos Aires (UBA), será denunciado ante el INADI por Florencia de la V y la Federación LGBT.



"Como sociedad no podemos ser cómplices de estos discursos de odio. Es una vergüenza que una institución educativa tenga a un formador de personas del derecho que salga a decir semejantes barbaridades a nuestra comunidad, es altamente discriminatorio, espantoso", dice a Clarín Florencia de la V.



"Si nosotros como sociedad permitimos estos dichos, o dejamos que pasen, somos cómplices de esto que viene sucediendo hace muchísimos años, que son discursos de odio. Estas personas están formando personas, no puede seguir pasando, es una vergüenza y atenta claramente contra los derechos humanos", agrega la actriz.



"Desde la Federación Argentina LGBT venimos a denunciar al profesor de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Marcelo Sebastián Midon, quien en oportunidad de brindar una clase virtual de posgrado realizó expresiones estigmatizantes y discriminatorias contra la población trans en general y contra la conocida actriz Florencia de la V en particular", dice la denuncia que se presentará al INADI.



"Preocupa sobremanera que un docente emita estos mensajes que profundizan la violencia y la discriminación que sufre a diario la población trans. Consideramos peligrosa la proliferación de este tipo de mensajes que se traducen en violencias cotidianas hacia nuestra comunidad".



Desde la Fundación Mujeres por Mujeres enviaron una carta a la presidenta del Consejo de Decanos y Decanas de Facultades de Derecho de Universidades Nacionales, María Fernanda Vázquez, para manifestar "nuestro absoluto REPUDIO a las manifestaciones transfóbicas que constituye un claro discurso de odio, expresadas por el profesor Dr. Marcelo Midón de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) en el curso de posgrado sobre Teoría de la Prueba y Medios Probatorios".



La carta recuerda que el Consejo Interuniversitario Nacional adhirió a la "Ley Micaela" (ley 27.499), que establece "la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación". La nota cita también la Constitución Nacional y tratados internacionales contra la violencia de género a los que Argentina adhirió.



"Las universidades forman parte de este entramado institucional clave para la erradicación de la violencia en razón del género para alcanzar una sociedad inclusiva, igualitaria y democrática. Este tipo de discurso de odio no sólo debe ser socialmente repudiado, sino que las propias instituciones públicas encargadas de enseñar Derecho deben no sólo tomar conocimiento de este tipo de conductas que violan, obturan y perjudican debates profundos y democráticos, sino que deben llevar adelante las acciones que estimen correspondientes para evitar que se siga profundizando este tipo de actitudes discriminatorias repudiadas en el orden internacional, regional y nacional", dice la carta.



"A esta altura del desarrollo, avance y consolidación de los derechos humanos con perspectiva de género, se le debe exigir a las universidades nacionales estar a la altura de las circunstancias, no pudiendo ser instituciones que colaboren -por acción u omisión- a seguir soportando discursos de odio contra un colectivo que ha sufrido y aún sufre el daño que se deriva de los prejuicios sociales, incumpliendo con las obligaciones que surgen de nuestra propia constitución y de instrumentos de derechos humanos ratificados por el país", sigue la nota.



Y se solicita a los decanos y las decanas de las Facultades de Derecho de Universidades Nacionales que actúen "a los fines de evitar la complicidad que significa no darle la entidad que tiene o no hacer nada al respecto, haciendo público su rechazo a dichas manifestaciones". También enviaron una nota a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



"Los dichos de este profesor de posgrado de la UNNE y de varias universidades nacionales como la UBA demuestran cómo el discurso de odio sigue tan arraigado en el ámbito jurídico. No hace poco se hizo una denuncia ante el INADI por un manual homofóbico y ahora esto; ver el video genera una fuerte indignación por el grado de desprecio que asusta. ¿Esto es libertad de expresión, o por el contrario, la democracia necesita de debates profundos y respetuosos de las diversas identidades?", plantea a Clarín Marisa Herrera, abogada e investigadora del Conicet.



"En estos días que gira en algunos medios fotos con el verbo fusilar, parecería que algunos siguen creyendo que ciertas identidades deben ser fusiladas, porque se salen de una normalidad que no existe desde la obligada perspectiva de derechos humanos -agrega Herrera-. Cómo cuesta entender algo tan obvio, por ser personas humanas, cualquiera sea nuestra raza, religión, orientación sexual o expresión de género, debemos ser respetadas como tales. Esto es básico para comprender y alcanzar una democracia seria y en serio".



Clarín.