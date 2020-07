Caniggia denunció a Nannis por estafa: ¿Podría ir presa?

Foto: Caniggia denunció a Nannis por estafa Crédito: TN

Un nuevo capítulo se abre en la guerra entre Claudio Caniggia y Mariana Nannis. El exjugador denunció a ex por estafa por la supuesta venta de un departamento en Miami.



Según indicó Fernando Burlando, el abogado de él, se trataría de una "actitud delictiva" porque la propiedad era un "inmueble del matrimonio" que no podía ser vendida por una de las partes unilateralmente. "Es más, a Claudio ni se le hubiese ocurrido hacer un tipo de maniobra de estas características, no se le cruza, es un tipo muy noble", afirmó el letrado en diálogo con el canal Crónica.



En ese punto, Burlando no dudó en barajar la posibilidad de que Nannis tenga que cumplir tiempo detrás de las rejas. "Si se llega a acreditar lo que nosotros efectivamente conocemos desde el punto de vista fuera de lo jurídico, fuera de lo que es la causa, tranquilamente podría estar detenida".



El abogado también explicó que el divorcio ya está finalizado pero todavía no se cerró la división de bienes, por eso, Nannis tenía aún acceso a ese departamento de la discordia.



"Creo que tiene que ver un poco con esa actitud de Mariana de pensar, primero, que tal vez tiene la razón, segundo, que la situación la domina a ella. Cuando las cosas entran en el terreno de la Justicia ya uno no manda", reprochó Burlando.



Por último, el abogado adelantó que habrá más malas noticias para Nannis en la Justicia ya que pronto presentará las querellas por "las frases calumniosas e injuriosas que se hicieron de Claudio y de Sofía (Bonelli, novia del exjugador). Se viene hablando hace mucho de una manera muy injusta. A veces llamarse al silencio también es una buena forma de curar", cerró.