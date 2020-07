El descargo de Samanta Casais: "Cometí un error en la inscripción"

Luego de la polémica final de Bake Off Argentina, en la que quedó descalificada y su premio, que ganó en un principio, entregado a Damián Pier Basile, Samanta Casais realizó un contundente descargo donde habló del escándalo, de la decisión de la producción y de las redes sociales."Sucedieron acontecimientos que demostraron tu experiencia laboral y televisiva desconocida por nosotros, además negada en el formulario de inscripción", le dijo Cristophe Krynowis, uno de los jueces del reality, a Casais, frente a frente. "La idea no es juzgar por qué decidiste no contar que uno de tus trabajos tenía relación con el mundo de la pastelería infringe las reglas de este concurso", agregó Damián Betular, dejando en claro que la única culpable era Samanta."Antes que nada quiero agradecer a la producción por la oportunidad que me dieron de poder contar mi verdad en el cierre del programa de hoy. Haber estado presente no fue fácil, pero realmente no hay nada que ocultar", arranca el texto compartido por Samanta en su cuenta de Instagram.Luego, refiriéndose directamente a la resolución que tomó la producción de descalificarla y darle el premio a su contrincante, Damián, admitió: "Cometí un error en la inscripción del programa. Me hago cargo, y por eso mi descalificación, pero estoy tranquila de que se pudo comprobar que no soy una pastelera profesional, porque no estudié, porque económicamente nunca viví de la pastelería y porque mi contacto con la cocina fue muy limitado y un pequeño emprendimiento familiar", aseguró, negando una vez más el foco se la polémica: si era profesional o no. Sin embargo, se confirmó que tuvo un pasado como profesional en Café San Juan, además de haber tenido participaciones en programas de TV, donde demostraba sus aptitudes en la pastelería."La verdad es que la pasé muy mal con todas las cosas que se dijeron de mí, sobre todo en las redes sociales", señaló sobre la repercusión que tomó su accionar.Por último, expresó: "Estos últimos meses fueron un gran aprendizaje a nivel personal y estoy segura de que saldré fortalecida de todo esto. Gracias al jurado por todo lo que me enseñaron y transmitieron durante todos los desafíos. También agradecer el apoyo de un montón de gente que me estuvo brindando su amor en cada capítulo, y fundamentalmente en estas últimas semanas tan difíciles. Gracias a la producción de Bake off y a todos los que hicieron posible este programa. Gracias a todos por sus palabras de aliento para que siga haciendo lo que más amo: cocinar pastelería", concluyó Samanta junto a dos fotos que inmortalizaron su paso por el reality pastelero.