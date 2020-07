Productora en crisis: La carta de Suar a los empleados de Polka

Una carta que el empresario, productor televisivo y gerente de programación de Eltrece, Adrián Suar, les cursó a los empleados de Polka el 16 de junio pasado y ahora se filtró a los medios describe la situación de la productora en "una televisión que no existe más".



Polka "ofrecía 350 horas de aire por año, nos posicionó como una empresa líder en contenidos nacionales e internacionales, nos ubicó como una de las compañías de ficción nacional más importante y una de las productoras con el mayor staff fijo de la región", reseñó Suar en sobre la compañía que lo cuenta como director artístico, en la misiva dirigida a sus trabajadores.



Polka, fundada en 1994 por Suar y Fernando Blanco, tiene actualmente al Grupo Clarín como accionista principal con el 55%, mientras que el actor y empleado del holding conserva un 27% de las acciones.



"En medio de esta gran incertidumbre, más allá del esfuerzo que pongamos desde nuestra productora y el canal, desconozco hacia qué Polka estamos yendo", reconoce Suar sobre la suerte de la productora, de sus 200 trabajadores y de un centenar de contratados, haciendo, además, referencia a la pandemia.



A ese staff, el productor le expresa que está "haciendo el mayor esfuerzo para cumplir con sus compromisos", como lo hizo "a lo largo de estos años".



En otro párrafo del escrito, el productor indica: "llevamos más de 26 años produciendo de manera ininterrumpida. Es la primera vez que Polka atraviesa una situación tan límite como esta. Sabemos que no somos los únicos. Está a la vista que muchas empresas -como la nuestra- se enfrentan a un cuadro inevitable y, en algunos casos, sin salida. Pero lo que quizás algunos no sepan es que la problemática económica de nuestra productora viene de años atrás".



Sobre la merma de ficción en la TV local, añadió: "Desde hace algunos años esas horas se han ido reduciendo. Juntos fuimos testigos de ese cambio paulatino. Hubo años gloriosos en que hacíamos dos tiras y un unitario. De un tiempo a esta parte, con mucho esfuerzo llegábamos a hacer una tira y, solo a veces, un unitario".



"Producir en estas circunstancias -describe-, se ha vuelto muy difícil pero hemos hecho el mayor de los esfuerzos para apostar a la ficción. A pesar de tener la posibilidad de poner al aire otros formatos más económicos, el canal, ha decidido sostener nuestros productos a un costo mucho mayor".



Y aunque el futuro es incierto para la firma y para sus trabajadores, Suar se afirma como "un hacedor, un generador que no se va a quedar quieto. Mucho menos rendirse. Producir es mi vocación, es algo que amo, es más fuerte que yo. Los que me conocen saben bien que es así. Por eso,hoy más que nunca, es mi deber enfrentar esta situación tan difícil y honrar la productora que supimos construir entre todos. Ustedes y yo. Como familia". (Télam)