"Los Simpson" se hacen eco de la pelea contra el racismo

La popular serie animada "Los Simpson" dejará de usar las voces de actores blancos para representar a personajes no blancos, informaron productores del envío televisivo en una decisión que parece inscribirse en la oleada contra el racismo en Estados Unidos



"En el futuro, 'Los Simpson' ya no tendrán actores blancos que interpreten personajes que no sean blancos", anunció en un comunicado el portavoz de Fox Les Eisner, citado por la agencia de noticias Ansa.



Durante las tres décadas desde que comenzó la comedia animada, siempre utilizó actores blancos para interpretar las voces de una serie de personajes no blancos, incluido a Harry Shearer como el Dr. Julius Hibbert y a Hank Azaria como Apu Nahasapeemapetilon.



En enero, Azaria anunció que dejaría de representar a Apu después de 30 años poniendo la voz y personalidad al personaje indio-americano con acento espeso.



El comediante de 56 años, quien además personifica a otros personajes de la serie ( Moe, el jefe Górgori, Carl y el dueño de la tienda de cómics), no es del sur de Asia.