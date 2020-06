"Se nota el músculo del glúteo": Nueva foto de altísimo voltaje de Mónica Farro

Las redes sociales se colapsaron de recetas y rutinas para mantenerse saludable durante la cuarentena. Una de las estrellas que se unió a esta iniciativa fue Mónica Farro y comenzó a compartir sus consejos.Mientras cumple con el confinamiento obligatorio, la mediática uruguaya no para de deleitar a sus seguidores de Instagram con videos y fotos de sus ejercicios matutinos.Para comprar los resultados de sus ejercicios, la rubia muestra el antes y después en su cuerpo. Los cambios son notorios en su silueta a medida que pasa el tiempo.En esta oportunidad, Mónica compartió imágenes para motivar a la gente que se encuentra encerrada en su casa. Se la ve posando frente al espejo con una diminuta tanga negra, pareciera que no tiene nada.A lado de la publicación dejó un lindo mensaje para sus seguidores. "Linda forma de ver si tu isquiotibial está trabajando, cuando el músculo se nota es importante", comenzó escribiendo.Y continuó: "También se nota el músculo del glúteo y para los críticos. . . los músculos no se operan eso es trabajo diario y constante. Por más que te hagas lo que te hagas el cuerpo siempre hay que entrenarlo para lograr mejores resultados". (Cien Radios)