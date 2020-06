Selfie sensual de Jimena Barón en el baño e irónica frase de Daniel Osvaldo

Jimena Barón volvió a la casa de su ex, Daniel Osvaldo por una lesión que sufrió en el hombro. Desde entonces, no paran de protagonizar divertidos momentos juntos, dejando en claro que todavía existe cierta complicidad entre los papás de Morrison . Ahora, la artista aprovechó un momento de soledad en la casa del futbolista y se retrató sola en el baño, con una pose muy sensual y cubriéndose el cuerpo con su pelo."Soy la cobra que se cobra y luego te hace ñoquis, bebé"Mientras tanto, la convivencia de ellos sigue dando de que hablar en las redes sociales. Es que la cantante comparte diariamente en Instagram todo lo que vive junto al futbolista y Morrison, el hijo de 6 años que tienen en común.Barón aceptó mudarse al hogar de su ex en medio de la cuarentena por pedido de Momo, quien quería tener a sus padres juntos. Por eso, la artista se instaló en la casa que tiene él en Banfield.Este martes, ella realizó un tutorial para explicar cómo se hacen ñoquis de papa rellenos, menú que eligió junto a Osvaldo y su hijo. Aunque, lo que parecía ser tan solo un video explicativo de la receta se convirtió en una secuencia repleta de bloopers.Entre ellos, la artista destacó cuando el padre de su hijo le pidió que sostuviera una papa y notara que recién había salido del agua hirviendo. "(Estás) más caliente que la pap.", lanzó pícara. Mientras que él no se quedó en el molde y le retrucó: "¿Y Boston? (¿Y vos?)". Como resultado de esa interacción, los dos estallaron en risas.Luego apareció Momo en escena. "¿No le hinches las pelotas a mamá, que está haciendo eso", le advirtió el futbolista. Sin embargo, el pequeño se sumó a la cocina. Su madre le pidió que pisara las papas "con amor" y él le contestó: "Te dicen "con amor", pero no lo crean, porque destruirlo no es amor'". Su frase enterneció a sus padres, quienes lo felicitaron y le dieron un fuerte abrazo.En otro tramo de las historias, ella continúa mostrando a cámara el paso a paso de la receta, pero de repente aparece Osvaldo e improvisa una picante canción: "Soy la cobra que se cobra y luego te hace ñoquis, bebé".Lo cierto es que lo parecía una provocación directa hacia la intérprete fue solo una humorada entre ellos, ella misma a través de la edición ironizó sobre ese peculiar momento al agregarle un fragmento de " La Tonta" a su cara de decepción ante el comentario de Osvaldo.