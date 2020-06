Lizy Tagliani: "Quiero llevarles tranquilidad a todos, no tengo ningún síntoma"

Uno de los primeros casos confirmados de coronavirus en el mundo de la farándula argentina fue el de Lizy Tagliani quien al conocer su enfermedad decidió permanecer alejada de su programa y cumplir con la cuarentena desde su casa.



Tras un fin de semana en aislamiento total, la conductora buscó llevar un mensaje de tranquilidad a sus fanáticos que mostraron mucha preocupación sobre su salud.



La conductora contó la noticia a través de sus redes sociales y en seguida su publicación alcanzó miles de "me gustas" y muchos comentarios por parte de sus seguidores y amigos que le transmitieron ánimos ante esta difícil situación.



"Quiero contarles que mi test por Covid-19 ha dado positivo. Por suerte, me siento bien", manifestó Lizy en su Instagram. Y en el inicio de "El Precio Justo" de este lunes aseguró: "Por suerte me siento bien. Estoy en casa manteniendo todos los cuidados necesarios".



Además, se tomó la fiebre frente a las cámaras para demostrar que aún no tiene ningún síntoma. "Lo estoy transitando de muy buena manera, no tengo ningún síntoma", dijo antes de mostrar el termómetro para hacer la medición.



"Quiero llevarles tranquilidad a todos, ya estoy muy bien de ánimo. Pero bueno, finalmente ya estoy en mi casa, me estoy cuidando y quiero agradecer la cantidad de mensajes que he recibido, es increíble", expresó.

Fuente: Diario Show