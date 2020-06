Miriam Lanzoni se desnudó y reveló que le cobra a su pareja para mandarle fotos

Fueron varias las parejas que debieron adaptar sus vidas a la nueva forma de vida que se vive desde que se desató la pandemia, obligando a los ciudadanos a estar el mayor tiempo posible en sus casos. Y en el caso de Miriam Lanzoni (40), la actriz encontró la fórmula perfecta para mantener la llama de la pasión con Christian Halbinger, su pareja"Habilité un sistemita. Hay días en lo que él no está porque está con sus hijos, así que le preparo packs de videitos. De acuerdo a lo que él quiera, yo le voy cobrando", reveló Miriam en #Trasnoche26, el programa que conducen Héctor Rossi y Carolina Haldemann por Canal 26."Los dos necesitamos cosas, a él le está yendo muy bien en su laburo así que aproveché. A mi no me gusta que me den plata sin trabajar, así que me armé estos packs", agregó.Y cerró, sin filtro: "Le mando fotos y videos, hay pelea también porque él a veces me pide que le mande más, pero pagó por diez. Todo tiene un precio, le doy varios medios de pago. Puede ser en pesos, en dólares o a través de Mercado Pago".Mientras tanto, el fin de semana posó muy sensual en la cama: "Me gusta cada di?a reconocer mi cuerpo sin prejuicios, conectada de lleno con mi poder y mi femineidad. Me inspira agasajarme, cuidarme, darme lo mejor", escribió.