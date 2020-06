En Once Directores, el por qué de la realización sobre "Chelo Lima"

"Me interesó el trasfondo de la construcción de las noticias"

En esta ocasión, se mostró por la pantalla deEl realizador estudió Comunicación Social en la UBA y paralelamente estudió cine, actuación, música.El guionista, productor y director de cine, trabajó varios años en comerciales, videoclips y televisión. Formó parte del proyecto Acua Mayor, el primer canal de Latinoamérica dedicado a los adultos mayores, y dirigió la serie 3D, Tres décadas de democracia para Canal Encuentro.En 2010, Herzog fundó su productora Rumba Cine y dirigió los films Orquesta roja (2010), Vuelo nocturno (2016) y La Sombra del gallo (2019). Todas sus películas participaron en festivales internacionales y obtuvieron diversos premios y reconocimientos.La filmé entre el 2008 y 2009, con una preproducción del 2007. Fue mi tesis de grado de la Licenciatura en Comunicación, estuve mucho tiempo trabajándola", comenzó contando., un falso grupo guerrillero inventado por viejos militantes sociales en el año 2000 en Concordia, Entre Ríos. Dos importantes medios de comunicación transmiten en vivo y en directo desde la ciudad más empobrecida del país, donde un grupo guerrillero se prepara para "entrar en guerra " contra el orden establecido.Detrás de un pasamontañas, el lider del "Comando Sabino Navarro" se atribuye flamantes atentados, y dice tener conexión con las FARC en Colombia y con los zapatistas en Chiapas."Cuenta un episodio bastante particular, político, curioso, de la ciudad de Concordia y la región, de un movimiento de desocupados que tenían su auge a fines de los años 90. El 6 de abril de 2000, a través de Crónica y Radio 10, lograron imponer que había un grupo comando en la ciudad de Concordia, que estaban armados, duró casi un día, fue una operación mediática y a partir de eso sufrieron las consecuencias de la cárcel. Mucho tiempo después los conozco a ellos, con la idea de trabajar en la película, sobre todo haciendo foco en los medios de comunicación. En 2001 habíamos tenido la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, los medios comenzaban a habar de los medios. La película se circunscribe en ese contexto, el de los medios como fuertes actores políticos", afirmó el realizador.Dijo queque la noticia no es objetividad por sí misma. Creo también que era necesario dar cuenta de las intenciones humanas que había detrás: tanto Lima, como Rivero y Sánchez habían quedado muy desprestigiados, muy denostados después de esa lucha. La idea fue reivindicar un poco, parte de su lucha, en un momento muy difícil del país", resaltó Herzog.. Un día lo invité a tomar un café, le dije que quería filmar una película, me miró sorprendido, me dijo que sí y arrancamos. Luego los conocí a Sánchez, a Patricia, ella estaba un poco reacia a vincularse, a contar la historia; llevo tiempo pero luego se brindaron muy humanamente a las 'locuras' que tenía el director y su equipo"., quien me conectó mucho con el cine. En la secundaria me empecé a conectar más con la actuación, trabajé un tiempo como actor, lo que me sirvió mucho en esto, con los personajes. Además, me gusta dirigir, es algo innato, me sale naturalmente", confió Herzog.