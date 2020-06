Agresiones en las redes: "Me dicen gato, gorda que hablo mal y que soy gangosa"

El maltrato que sufrió Nazarena Vélez luego de su paso por Mamushka reavivó nuevamente el tema del bullying en redes sociales, un flagelo que ha crecido paralelo a la proliferación de las mismas. Aunque las agresiones no distinguen condición ni popularidad, hay un sector de los denominados "haters" (aquellos que se dedican únicamente a criticar despiadadamente) que se dedica a ensañarse con famosos.En el programa Bendita, con la excusa de presentar un informe al respecto, se desarrolló una charla entre los panelistas (propiciada por Beto Casella) donde enumeraron los diferentes insultos que recibieron y reciben a través de sus cuentas.

"A mí me dicen 'kaka' -confesó el conductor-, parece que me vinculan más con los K". Siguió Edith Hermida: "A mí me dicen 'Negra sucia' y chupa no sé qué. . . tuya". Finalmente tomó la palabra Alejandra Maglietti, que sorprendió a todos con la cantidad de insultos que recibe: " A mí me dicen: gato, gorda, que hablo mal, que soy gangosa, de todo me dicen".Antes de dar paso al informe sobre el mal momento que vivió Nazarena, y más tarde su descargo furioso por lo que le dijeron, Casella ofreció un por qué de esta situación que, lamentablemente, es cada vez más común: "Te buscan el punto débil. Un psicólogo te diría que los haters y odiadores quisieran estar en el lugar donde está Maglietti, donde está Nazarena Vélez, que alcanzó un lugar de notoriedad. Y van por lo físico, que parece que le jodió. Lo ideal sería no andar hurgando, y no mirar demasiado los comentarios. Pero a veces uno tiene cinco minutos de debilidad y distracción, le pasó a ella y se enojó mucho, con razón".