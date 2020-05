Sofi Morandi habló sobre la separación de Julián Serrano y Malena Narvay

Cuando el año pasado, Julián Serrano se bajó del Bailando de manera inesperada y sin dar demasiadas explicaciones muchos sospecharon de un affaire con Sofi Morandi como el detonante de su decisión.



La reciente separación de Serrano y Malena Narvay volvió a poner sobre el tapete los rumores de infidelidad y Sofi Morandi sacudió el avispero al referirse al tema.



"Es tremenda la onda que pegamos. Nos reíamos mucho. Obviamente ahora no tenemos tanto contacto porque pasa siempre eso en los elencos. Tenes etapas. Somos tres colgados y siempre hubo onda. Estuvo bueno. Es muy intenso el Bailando. Vivimos algo flashero, siempre va a haber cariño", reconoció la actriz sobre su vínculo con Julián en diálogo con Mitre Live.



Y habló sobre los rumores de romance. "Se generó un montón de controversia. Esa fue la parte fiaca del Bailando que sabíamos que nos iba a tocar. Nos trataron tan bien el primero año que sabíamos que el segundo nos iban a buscar la vuelta para hablar de algo", admitió.



Y agregó: "Con Juli éramos compañeros y fin. La relación de Juli y Malena no tengo idea. Yo a Male la conozco por otras cosas pero no la conozco sobre su relación con Juli. No me jode el tema porque estoy segura de lo que dije pero es parte del show".



Sobre el modo de abordar el rumor, Sofi contó: "Yo entendí que no hay que aclarar porque oscurece. Los que levantan esas cosas no quieren escuchar la aclaración. Si hago un vivo y Lizardo me tira una joda, yo lo que hago es reírme porque aclaré y fin. La cuarentena afecta a todo lo que pasa. Debe ser un embole. Mientras estén bien, que se yo, no sé por qué estamos hablando de eso".