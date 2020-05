Posó con poca ropa y reflexionó: "Que nadie te quite la sonrisa"

Ayelén Paleo le pone calor a la cuarentena con sus ya habituales fotos de alto voltaje. "Buenos días, la vida es mejor siempre con una sonrisa, así que . . . sonríe, que nadie te quite eso", escribió este 25 de Mayo.Inmediatamente, el posteo obtuvo miles de me gusta y comentarios por parte de sus seguidores.La exuberante bailarina dio en los últimos tiempos detalles de cómo transita este aislamiento social obligatorio y además se refirió al vínculo que la une con Andrés Gagliano. "Es cierto que estamos juntos hace varios meses. Él fue allá a Carlos Paz".Aunque, Ayelén intenta no etiquetar el vínculo, los registros de sus redes evidencian que decidieron recluirse en el mismo hogar durante en esta etapa de aislamiento. Entonces, la vedette confirmó con Paparazzi: "Estoy en su casa pasando la cuarentena".