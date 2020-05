Fredy Villarreal recordó el día en el que casi se enfrenta a golpes con Sofovich

Fredy Villarreal no solo trabajó varios años junto a Gerardo Sofovich en televisión, sino que también era el encargado de imitarlo en ShowMatch cuando el histórico productor oficiaba de jurado del Bailando. Entre ellos había una relación de aprecio y respeto, a pesar de que en la primera semana que compartieron programa vivieron una situación muy tensa que casi termina en un enfrentamiento mano a mano.



Fue el propio Fredy el encargado de revivir aquel episodio. Invitado al programa PH, Podemos Hablar, el humorista viajó en el tiempo hasta su primera participación en La Peluquería de Don Mateo, en 2003, producido por Sofovich. "Primero, que Dios te tenga en la gloria. Mi respeto y mi amor de siempre", dijo, mirando al cielo, antes de comenzar con la anécdota.



"Fue la primera semana que trabajé con él. Tenía una manera de trabajar muy exigente, creo que todo el mundo sabe eso. En una escena le dije: 'Gerardo, yo en este ambiente de mierda no puedo trabajar'. '¿Cómo?'", le preguntó Sofovich, según recordó Fredy, con su particular habilidad para imitar las voces. En este caso, la del productor, quien se enfureció cuando el humorista le hizo aquel planteo.



Sofovich se levantó de su silla, tiró sus auriculares y se enfrentó cara a cara con el humorista. A continuación, la reproducción de la discusión que mantuvieron, siempre según el testimonio de Fredy.



?Sofovich: Repetime lo que acabás de decir.



?Fredy: Que en este ambiente de mierda, Gerardo, no puedo trabajar.



?Sofovich: Sos un desagradecido. Ayer hablé con vos por teléfono. ¿Qué te dije?



?Fredy: No voy a decir lo que me dijiste.



?Sofovich: Decí lo que te dije delante de la gente. ¡No seas desagradecido!



En el programa de Andy, Fredy reveló por qué no quiso hacer referencia a las palabras de afecto que le había manifestado el productor el día anterior: "Me había dicho unas cosas muy lindas de mi trabajo y mi profesión. Y por respeto a mis compañeros, que esa semana no corrieron la misma suerte que corrí yo, le dije que no me acordaba. Lo dije en caliente. Y eso, no reconocerle que él, con lo que quizás le costaba alabar a alguien mano a mano, lo enojó. Se enojó tanto que me vino a? Era a las manos. Yo me saqué la peluca y me planté".



El humorista aseguró que Sofovich "era un ídolo" para él, pero que en esas circunstancias debía "defenderse" ante lo que estaba sucediendo, por eso estaba a punto de "trenzarse a las piñas", según sus propias palabras, con él. Pero justo apareció en escena Gustavo, el hijo del productor, y los separó.



"Yo tiré la peluca y me fui al camarín. Golpean la puerta. Era Gustavo, que le mando un beso grande. 'No pasa nada, con mi viejo me cago a trompadas siempre y no pasa nada. ¡Me cagué de risa'", relató Fredy sobre las palabras del actual productor de Polémica en el bar para calmar las aguas.



Media hora después Sofovich padre mandó a llamar a Fredy. Él se dirigó nuevamente hacia el estudio, donde estaba el productor sentado fumando un cigarrillo. "¿Estás para grabar?", le preguntó. "Sí, estoy para grabar", le respondió el humorista. "Bueno, grabemos", sentenció Sofovich, como si nada hubiese ocurrido.



"Hice la Colimba con él. Aprendí un montón. Pasé momentos duros y lo recuerdo con mucho cariño", cerró la anécdota Fredy, ante los gestos de asombro de todos los presentes, que no conocían la historia.