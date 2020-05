Tras un año de amor, Tini Stoessel confirmó su separación de Sebastián Yatra

A un año de blanquear ante la prensa su noviazgo con Sebastián Yatra, Tini Stoessel le puso fin a los rumores de crisis confirmando la separación en Twitter."Hola, queríamos contarles que con Sebastián decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño. Los queremos mucho", escribió Tini, informando el desenlace de la pareja, que se vio afectada por la distancia que les impuso la pandemia.El mes pasado, Stoessel dejaba asomar la inestabilidad sentimental con el cantante colombiano, quien se encuentra en su país, en"Siempre tuve relaciones a distancia. No solo con mis novios, sino también con mi familia y mis amigos. Ahora es más raro aún porque tenemos la incertidumbre de lo que va a pasar con el mundo. No se sabe ni cuándo van a abrir las fronteras. Es muy angustiante. No es lo mismo hablar en persona y tener el contacto físico. Hace un montón que no nos vemos y es durísimo. Él está en Medellín, en Colombia, con sus padres y sus hermanos".