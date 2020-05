Siente que la cuarentena "no termina más" y se entretiene publicando fotos hot

Mónica Farro suele utilizar las redes sociales para compartir sus entrenamientos, sus trabajos y nunca pierde oportunidad para jugar con poses hot en la cámara. En tiempos de pandemia y aislamiento social preventivo y obligatorio, la mediática puso toda su sensualidad sobre la cama."Buenos días cómo los lleva esto que no termina más???? Jaja", lanzó la vedette al pie de una imagen de alto voltaje, en la que se encuentra con un conjunto de ropa interior cavado y luciendo su figura impregnada de distintos tatuajes que la acompañan desde hace mucho tiempo."Que hermosa que sos", "si te tuviera a vos, no la termino más", "sos un minón", "sos el regalo de mi día", "no me molestaría encerrarme unos días con vos", "amo tu forma de ser", fueron algunos de los halagos que le dejaron sus fieles seguidores de siempre entre emoticones de corazones y fuegos ardientes.