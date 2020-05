Sol Pérez: "Hace tiempo decidí dejar de ser la chica tonta"

Desde hace algunas semanas, Sol Pérez coconduce un ciclo en Canal 26, algo que fue muy criticado por algunos usuarios de las redes sociales. Ella les respondió en su momento, pero ahora reconoció que, pese a que no piensa cambiar su perfil, tiene miedo de quedarse sin trabajo por esos cuestionamientos.En diálogo con el panel de Confrontados, Pérez explicó que desde el inicio de su carrera se propuso romper con los estereotipos. "Yo nunca voy a ser lo que ellos quieren que sea. No voy a ser la ´chica tonta´. Ya lo decidí hace mucho tiempo. A veces una quiere hacerse pasar por tonta porque conviene, pero no va conmigo", aseguró.Pérez adujo que las críticas le dan más miedo que bronca. "Todos sabemos cómo es el medio y que tenemos que agradecer que tenemos trabajo. Yo arranqué un lunes y el viernes me di cuenta de que era tendencia en Twitter porque ocupaba un lugar como conductora en un noticiero y no en otro tipo de ciclo. No sé si me dolió, pero tengo miedo de que la gente que me contrató crea que se arriesgó demasiado y la verdad es que no quiero quedarme sin trabajo", explicó.Tras asegurar de que hace todo "con el máximo respeto y ganas de aprender", Sol explicó quién es su modelo a seguir. "Me gustaría parecerme a Cristina Pérez. Tuve la posibilidad de compartir un momento con ella y me parece que es lo más", concluyó.