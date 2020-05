La tristeza de Wanda Nara: Aún no conoce al hijo de Zaira, de casi tres meses

Sumado a los miles de kilómetros que las separan, las hermanas Wanda y Zaira Nara están pasando un difícil momento como miles de familias que desde hace meses no se ven por la cuarentena obligatoria que se aplica en la Argentina y en varios países del mundo para frenar el avance del coronavirus.En las últimas horas y luego de haber hecho una videollamada con la ex conductora de Morfi, todos a la mesa, la esposa de Mauro Icardi se lamentó que aún no pudo ver en persona a su sobrino Viggo Silvestre, que nació el 6 de febrero en Chapelco, en San Martín de los Andes."¿Cuándo te voy a conocer bebé?", escrribió Wanda junto con emojis de caritas tristes, a lo que su hermana respondió con más emojis, esta vez dos caritas con lágrimas y dos corazones.El segundo hijo de la morocha, que ya era mamá de Malaika, nació el 6 de febrero en la Patagonia, donde la modelo y su pareja Jakob Von Plessen se instalaron a fines del año pasado por cuestiones laborales de él y para estar más tranquilos.Aunque estuvo lejos su hermana, sí la pudo acompañar en ese momento su mamá, Nora Colosimo, que había viajado especialmente para estar en la llegada de su séptima nieta (ya era abuela además de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella por parte de Wanda).Por su parte, desde que el PSG compró a Icardi, Nara vive mitad en Italia y mitad en Paris. Cuando comenzó a regir la cuarentena en Europa debido al avance del coronavirus en el mundo la familia se encontraba en Francia, pero a los pocos días decidieron volver a Milán generando polémica, especialmente con Maxi López, papá de los hijos mayores de la rubia."¿Qué se te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenés en el mundo es la salud de nuestros hijos? Me indigna que no tomes conciencia. Si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos que hoy sos madre de cinco criaturas, pero parece que no te diste cuenta", habpia escrito Maxi López en su cuenta de Instagram, enojado porque su ex se había trasladado de un país al otro.Además, la acusó de "exponer" a los pequeños llevándolos al "epicentro del contagio en Italia sin importar ningún tipo de consecuencia". Por esos días, la esposa de Icardi evitó hablar del tema. Aunque sí lo hizo su abogada, Ana Rosenfeld, que contó a: "Ella hizo las cosas correctamente. Volvió a su domicilio con todo en regla según el protocolo de Europa".La letrada aclaró además que la panelista del reality Gran Hermano italiano cumple a "rajatabla" las instrucciones que se van dando en el país y que el traslado de poco más de 800 kilómetros que separan a la ciudad de las luces de Milán lo hicieron en auto, según la autorización que les otorgaron desde el Gobierno. "El permiso es para ir de casa a casa en coche y Wanda cumplió todo tal cual lo pidieron las autoridades", agregó.Días más tarde, el futbolista del PSG fue consultado a través de sus redes sociales sobre los motivos por los que la familia decidió trasladarse y explicó: "Porque está permitido volver al lugar de residencia. Obviamente respetando las medidas de seguridad impuestas por el Estado, y siempre cuidando la seguridad de cada uno de mi familia".