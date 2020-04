Jimena Barón se sacó fotos sin filtro y afirmó: "Necesito amor"

La cantante y actriz Jimena Barón se encuentra junto a su hijo "Momo" cumpliendo con el distanciamiento social regido por el Gobierno Nacional para evitar la propagación del coronavirus.En su cuenta personal de Instagram, la difundió nuevas imágenes. Además, la mediática aprovechó el espacio para hacer una profunda reflexión sobre esta dura etapa que están viviendo todos aquellos que cumplen con la norma social de quedarse en casa."Bebotié, me pareció mucho. Me hice la feliz tomando sol al natural, no me pareció mi estilo. Me saqué una foto sin esfuerzo alguno ni filtro, demasiado cara de orto. Le pedí a Momo que me saque una, mi humor ya era una bosta. Todo esto en 15 minutos aproximadamente, y así es casi todos los días, montaña rusa de humor, sentimientos y sensaciones", escribió la mediática en Instagram.Jimena Barón aprovechó el espacio de atención virtual, para hacer referencia a su cambio de vida alimenticia, entre otras cosas que extraña de la sociedad tal como la conocía hace ya más de un mes desde la promulgación de la cuarentena."La piel la tengo mucho más linda desde que no como animales, eso sí. Necesito amor, besos y abrazos y todo lo que no sea aislamiento, toneladas de eso. Vos cómo estás? Te leo", expresó (Radio Mitre).