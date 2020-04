Susana Giménez salió con barbijo a recibir a una nueva integrante de su familia

Susana Giménez compartió un video en su cuenta de Instagram donde se mostró, en medio de la cuarentena obligatoria, sin una gota de maquillaje y dándole la bienvenida a una nueva integrante de su familia: una perra llamada Rita, que le hará compañía durante el aislamiento."Llegó Rita ¡qué felicidad! Hacía días que la esperaba. Me la mandaron con un tapadito de leopardo de regalo. Vamos a pasar juntas lo que queda de cuarentena jugando, dándole de comer, enseñándole todo hasta que podamos viajar a ver a sus hermanos que están esperándonos en La Mary", escribió la conductora en alusión a la propiedad que tiene en Uruguay.Luego completó: "Estoy muerta de amor por ella". En la filmación se la puede ver en la vereda de su casa, con un look informal y con un barbijo puesto."Ella vino sola con Leo en un taxi, más seguro", se la escucha decir a la conductora mientras habla con el chofer que trasladó al animal. "¡Qué bonita que es! ¿se portó bien? ¿es calladita?", le preguntó Susana al hombre.La diva pasa el aislamiento sola en su casa. En un posteo que hizo en la misma red social les contó a sus seguidores cómo hace para pasar tanto tiempo libre. "¡No saben todo lo que estoy haciendo en casa!", dijo y comenzó a enumerar: "Tiré todos los remedios que tenía vencidos, saqué la ropa que ya no uso más, reordené cajones y estantes".