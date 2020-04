Video: Graciela Alfano mostró su dormitorio y su colección de libros sexuales

La vida privada de Graciela Alfano es un misterio desde hace varios años, más precisamente desde que se separó de Matías Alé, en 2008. Tras esa relación, la expanelista de Los Ángeles de la Mañana no ha vuelto a mostrarse en público con una nueva pareja, aunque siguió cultivando su imagen de "sex symbol".Este lunes, la diva volvió a las andadas en Bendita, donde hizo un tour virtual en vivo por su casa, a instancias de Beto Casella. Alfano no puede salir de su casa debido al aislamiento preventivo obligatorio para todos los habitantes del país, por lo que se la vio encantada de interactuar con el panel del ciclo.De esta manera, la actriz mostró los mejores lugares de su lujoso departamento, e incluso a su perro Berni, pero el plato fuerte fue cuando llegó a su dormitorio. "¿Les interesa el cuarto?", preguntó, y obtuvo un contundente "¡Siiii!" de Edith Hermida, Mercedes Ninci y Lola Cordero."Esto es muy raro", dijo Graciela mientras mostraba una cama que tenía un retrato suyo en la pared. De todas maneras, todos los detalles quedaron a un lado cuando comenzó a exhibir los volúmenes que ocupaban su biblioteca, entre ellos el "Kama-sutra", "Magic of Sex", "Masaje holístico" y varios otros libros de temática sexual.