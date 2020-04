Wanda Nara: "Maxi debería preocuparse por los deberes de padre que no cumple"

Más allá de algunos cortos períodos en donde mantuvieron la paz como bandera por el bien de sus tres hijos, Wanda Nara y Maxi López están en guerra más que nunca. La pandemia ayudó a que la ex pareja se alejara aún más, sobre todo desde que la empresaria decidió viajar de Francia a Italia en medio del pedido de aislamiento.



El 4 de abril pasado, López pudo realizar una videollamada con sus hijos Valentino, Benedicto y Constantino, luego de que Wanda les prohibiera utilizar sus celulares durante algunos días. Entre sus historias de Instagram, el jugador del Crotone destacó una que evidenciaba haber dialogado con los chicos.



"La que más esperaba, la de mis amores", escribió Maxi en la imagen donde se lo ve teniendo su teléfono en alto. En esa misma postal, el futbolista expresó intraquilidad por la fiebre que tenía Valentino, su hijo mayor. "Mis peladitos y mi Valuno, que lo único que espero mi amor es que te recuperes de esa fiebre. Bebé de papá. Los extraño con locura", manifestó.



Finalmente, tres días después de lo dicho por su ex, Wanda salió a responderle: "Primera cosa que quiero aclarar es que mi hijo nunca tuvo fiebre, solamente un dolor de panza por tomar frío jugando a la pelota en el jardín de mi casa", arrancó la esposa y mánager de Mauro Icardi en un tuit citando la nota que hacía referencia a las declaraciones de Maxi. Y siguió: "Segundo, la persona que dice 'temer' debería preocuparse por los deberes de padre que no cumple hace años".



"Me parece triste que necesite utilizar a sus hijos con mentiras para figurar. Y más cuando ellos mismos le pidieron por favor que no se refiera más ni a ellos ni a mí públicamente, como los amenaza constantemente que va a hacer y está haciendo evidentemente", acusó la rubia a su ex.



Por último, Wanda expresó: "¡Sabe perfectamente todo él! Sólo quiere hacer daño hace años", cerró. Sin embargo, la hermana de Zaira terminó reculando y borrando todos sus mensajes contra López, señala el sitio Exitoína.



Cuando una de sus seguidoras le escribió: "Déjalo actuar como padre, dale su lugar de padre y dependiendo de como actúe ponelo en el banquillo de los acusados. No podés medir la relación padre/ hijo estrictamente de la plata que te pase!!!! Cada cosa por su lado", la panelista de los programas italianos Tiki Taka y Gran Hermano VIP, contestó: "No existe en ningún sentido hace años. Lástima que publique y me tenga que defender. Cuando estoy ocupada no solo económicamente, que es lo de menos, sobre todo en todo lo demás que es ser madre".



Días atrás, Maxi expresó su indignación porque Wanda viajó con sus hijos desde París a Lombardia, donde se encuentra la casa que tiene con Icardi en el Lago di Como, en la región más azotada por el brote de coronavirus, rompiendo con la cuarentena. Tras su furioso mensaje, Mauro explicó en la red que no hicieron nada ilegal debido a que las autoridades francesas permiten el regreso a la residencia.



A la palabra de del jugador del París Saint-Germain, se sumó el accionar de Wanda, quien comenzó a realizar transmisiones de Instagram junto a sus hijos mostrando cómo jugaban y desayunaban, entre otras actividades.



Luego, llegó la respuesta más dura de López, quien inició acciones legales contra su ex para reclamar la tenencia de sus hijos hasta que deje de regir el aislamiento obligatorio. Rápidamente Ana Rosenfeld, abogada de la rubia, se refirió al tema y defendió a su representada al decir que siempre cuidó a los chicos del coronavirus, acatando las reglas y recomendaciones del gobierno y la Organización Mundial de la Salud.

Fuente: Exitoína