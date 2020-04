Emily Ratajkowski se desnudó totalmente en el baño con su esposo

Emily Ratajkowski volvió a romper internet con una foto junto a su esposo, el actor Sebastian Bear-McClard, donde ambos están desnudos en el baño.Defensora a ultranza de la mujer y del desnudo femenino, Emrata deslumbró a sus casi 26 millones de seguidores en Instagram con una foto que muestra su impactante cuerpo despojado de ropa en el baño de su casa, frente al espejo. Mientras su esposo, con quien oficializó su relación el 23 de febrero de 2018, se esfuerza en tapar estratégicamente las partes íntimas de la modelo para eludir las normas de esa plataforma y que no los censuren.La británica de 28 años, reina absoluta de la insinuación, escribió junto a la sensual e íntima postal: "Esta no es la forma en la que luce nuestra cuarentena (estamos casi siempre con ropa holgada y cómoda), pero como posteé esto en mi preguntas y respuestas (de Instagram), ¿por qué no hacerlo aquí? Esta imagen fue tomada casi seis meses antes de casarnos, en el verano de 2018", aclaró.