La canción de los Auténticos Decadentes sobre el Covid-19: "Este virus es malo"

"Yo me quedo en casa por la cuarentena, no podemos vernos y eso es una pena, pero es solo un tiempo que pronto pasará y las emociones al flote saldrán", comienza señalando el nuevo tema de Los Auténticos Decadentes que habla sobre la cuarentena, y fue lanzado el lunes en las redes sociales."Juntos para siempre" es el nombre oficial de la canción que Los Decadentes realizaron sobre el aislamiento social obligatorio. Con un ritmo divertido y apelando al humor, una marca registrada de la banda, los músicos se preguntan durante el estribillo: "¿Cuándo sera el día que nos volvamos a abrazar, cuando será el día en que nos volvamos a encontrar?", una de las situaciones que más se extrañan en la vida cotidiana que se vive en el país desde que se declaró la pandemia a nivel mundial.Los músicos también apelan a la concientización, y dentro del tema mencionan el uso de la lavandina y el correcto lavado de manos, dos de las recomendaciones fundamentales a las que hacen referencia todos los médicos para prevenir el contagio del coronavirus. Además, Los Decadentes piden "un aplauso para los doctores y a las enfermeras, son nuestros héroes en esta pelea", y además aseguran que los profesionales de la salud "dan su vida por tu seguridad".Durante el videoclip, los músicos de la banda se muestran en sus hogares, junto a sus familias, realizando las actividades hogareñas, como así también las tareas escolares de los más pequeños. Los artistas también recrean muchas de las acciones que se hacen en casi todos los hogares, como el yoga y la meditación, las videollamadas, la limpieza o la destreza en diversos tipos de comida."Quedate piola que esto no es un juego", afirman los músicos, y aseguran: "Lo único que cura es la solidaridad". Por último, Los Decadentes dejan un mensaje esperanzador al finalizar el tema, con el objetivo de que el tiempo que se deba vivir en esta nueva realidad sea algo pasajero para todos los fanáticos de su música: "Cuiden a los grandes, cuiden a los chicos, ánimo y confianza que hay que combatirlo, por favor atentos y a quedarse adentro porque este virus es malo y traidor", y finalizan: "Y aunque estemos separados, los abrazo en mi corazón, no hay tiempo ni distancia para el amor".El coronavirus generó que todos los shows de músicos nacionales e internacionales debieran ser cancelados para más adelante, luego de que la pandemia dejara de cobrarse víctimas en todo el mundo. Es el caso de Los Pericos, otra banda nacional que suspendió sus conciertos en los Estados Unidos y, a su regreso a la Argentina, decidieron pasar la cuarentena todos juntos en la casa de Juanchi Balestra."Esperemos generar conciencia desde el lugar de personas públicas que somos", habían dicho en sus redes. Y en diálogo con Teleshow, el músico señaló: "Estábamos volviendo sabiendo que había que hacer la cuarentena, y como yo tengo la casa grande a disposición, mis hijos están con su mamá, Ana, nuestra mánager, la casa estaba libre y lo propuse y todos dijeron que sí. Gastón no porque tiene hijos grandes y vive solo; los que están conmigo tienen hijos y mujeres, por lo que tenían que convivir".Este último domingo, los seis canales de televisión de aire del país se juntaron para realizar de manera conjunta el programa Unidos por Argentina, cuyo objetivo fue el de recaudar fondos para ser utilizados para causas relacionadas con el coronavirus, y será administrada por la Cruz Roja nacional.