Entrenamiento y fotos hot: Así pasa la cuarentena Mónica Farro

Mónica Farro pasa la cuarentena con su marido, el personal trainer, Leandro Herrera. Juntos comenzaron a publicar videos de ejercicios para hacer en pareja, una buena estrategia para agigantar la pasión y mantenerse en forma.En una de sus últimas publicaciones, Mónica Farro posó en bikini blanca frente al espejo y su marido aprovechó para sacar una "foto de la foto" mostrando su parte trasera.Mónica mostró el resultado de ambas capturas con un divertido y sensual poste: "Yo me hago fotos y el chusma de @trainerlean me hace foto de la foto jajaja".Y en otro posteo resaltó: "Cuando te gustas te amas y te queres te mostras sin que te importe lo que digan yo me amo y eso es suficiente".