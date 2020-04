Filtran supuesto mail de Wanda Nara que revela las infidelidades de Maxi López

La relación entre Wanda Nara y Maxi López no terminó bien y los roces entre ellos continúan en la actualidad aunque tengan tres hijos en común.La última discusión surgió luego de que la mediática rompiera la cuarentena junto a sus pequeños para regresar de Francia a Italia y el deportista no la perdonó a tal punto que aseguró que pedirá la tenencia de los nenes hasta que dure el aislamiento.Sin embargo, en las últimas horas otro escándalo salió a la luz ya que se filtró un fuerte mail de Wanda en el que detalla varias infidelidades por parte de Maxi durante su matrimonio.En el mismo, Nara detalla siete engaños que habría cometido el futbolista y por los cuales ella decidió separarse. "Me demostraste que me querés seguir cag . . . ", comenzó el escrito enviado bajo el asunto: "¡SE TERMINÓ!".El mail de Wanda Nara que cuenta supuestas las infidelidades de Maxi LópezWanda con todos sus pequeños."Como el día que te coj . . . las tro . .. con napo en la quinta, como el día que llevaste pu. . . a un barco un fin de semana y me dijiste que estabas concentrando", detalló. Además repasó uno de los hechos más escandalosos en el historial mediático de López: "Cuando te co . . . a mi empleada y te denunció por violación".En el mail, la empresaria describe el día en que fue encontrado "con prostitutas en el departamento del representante Darío Bombini y están de testigos todos los compañeros que estaban ahí".Y para terminar su relato, Wanda lamentó: "Yo todos estos años lo único que hice fue cuidar a mis hijos, llorar, sufrir y tratar de salvar a mi familia. Ahora se terminó". El correo que trascendió fue expuesto por Rodrigo Lussich al aire de "Instrusos", el cual generó fuertes repercusiones.