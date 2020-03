Nati Jota hace ejercicios y recomienda: "No te obligues ni te presiones"

Nati Jota, quien relató en la red social cómo pasa su período de aislación: en su departamento junto a su hermana."Conseguí que Luci venga a cuarentenear conmigo. Aguante", contó hace casi dos semanas, arrobando a su hermana Luciana.Mientras muestra su rutina de gimnasio, la influencer también se ocupa de aconsejar a sus seguidores. "No quiero ser sermonera, pero si puedo hacer algo por liberarlos de la exigencia de sacarle provecho a la cuarentena, lo voy a intentar", escribió.Y recomendó: "No te presiones. No tenés por qué aprender nada nuevo, ni salir más flaco, ni superar alguna angustia del pasado, ni dejar tu casa de revista. No. Podés, obvio, podés; pero solo si tenés ganas y te surge. No te obligues ni te presiones, porque ya es bastante jodido y especial lo que nos está tocando vivir, como para exigirnos evolución. El objetivo es uno: quedarnos en casa"."Que pasen los días. No tenés que pedirle nada más a la cuarentena que eso: que pase. Pasala. Tachá días. Eso exigite nomás. Lo otro fluye, sucede; o no. Igual yo te prometo que cuando esto termine, vas a mirar para atrás y vas a sentirte diferente. Pero eso después. Ahora, acordate: nomás que pasen los días acá adentro. Ese es nuestro único deber", completó.