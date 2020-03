Videos al rojo vivo: Sol Pérez le pone calor a la cuarentena con diminuta bikini

Sol Pérez cumple con la cuarentena obligatoria y por tal motivo, parte de sus días los disfruta al aire libre y bronceándose el cuerpo. Es así, que este domingo sorprendió a todos sus seguidores con una pequeña bikini y unos particulares "anteojos".En su cuenta de Instagram, la ex chica del clima compartió un sensual video acostada sobre una reposera mientras toma sol y muestra su tonificado cuerpo. Sin embargo, muchos de sus seguidores se centraron en el divertido filtro que usó, dado que se trataban de anteojos con forma de fuego.En su posteo, Sol Pérez destacó: "Buen día ¿cómo arrancaron el domingo? Yo así?" en referencia a cómo inició la jornada de cuarentena que cumple junto a su novio Guido Mazzoni. Con él suele mostrarse haciendo distintas actividades, entre ellas, entrenando o bien jugando al aire libre.Con su breve video mostrando su bikini roja con pequeñas flores blancas, la modelo logró miles de reproducciones en pocos minutos y los habituales piropos. Entre ellos, sus seguidores destacaron su belleza y sensualidad.Así, Sol Pérez mostró la manera en que cumple con la cuarentena obligatoria, tema que días atrás la llevó a expresar su indignación por quienes no mantienen el aislamiento. Durante el programa radial donde trabaja, destacó la cantidad de vehículos circulando: "Vi a policías pidiendo por favor que los dejaran pasar porque tenían que ir a sus trabajos"."Nos jode la vida a todos los que tenemos que venir a laburar, a los que venimos a hacer un servicio, a informar? Me parece que tienen que tener más paso los médicos, los policías y última yo", planteó la modelo.Finalmente, cuestionó: "me tienen las pelotas infladas. Estoy harta de lo mierda de personas que somos. Me puse a llorar porque no lo podía creer, este país así no va a ningún lado". (La 100radios)