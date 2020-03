El nuevo desafío de Lizy Tagliani en medio de la cuarentena

Multifacética, así es Lizy Tagliani. Comenzó su carrera como peluquera, luego se convirtió en famosa y arrancó con su carrera actoral. Estuvo en novelas y obras de teatros y por último llegó la oportunidad de tener su propio programa televisivo.

Actualmente, conduce El precio justo por la pantalla de Telefe. Pero ahora sumó otra actividad en sus días y dejó sorprendidos a sus seguidores de las redes sociales.



Lizy comenzó a estudiar abogacía en la Universidad de Lomas de Zamora y se encuentra muy entusiasmada. "Hoy todo el día estudiando. Voy por el 10 para el primer parcial, jajajaja. Me cuesta un poco estudiar en modo virtual, pero estoy poniéndole mucha garra", escribió.



La publicación recibió miles de comentarios de alientos de sus fanáticos, quienes la felicitaron por la iniciativa. "La educación es permanente. Nos educamos toda la vida. Nunca será tarde para aprender. El momento es ahora. Felicitaciones. No aflojes. Eso sí, cuando lo hagas, pensá que hay mucha gente que te quiere y te acompaña en este camino", "Aguante Lizy estudiante", "Te amo, Lizita! Siempre dando un gran ejemplo!!! Corazón morado", fueron algunos de los mensajes.



Por otro lado, la humorista reveló que eligió la facultad de Lomas de Zamora porque "era su sueño desde chica". "Amo esa facu porque me crié en Adrogué y soñaba con tomar el 406 para ir a la facu. Tuve que trabajar todo el día; la vida me llevó por otros caminos, y ahora iré en auto gracias a Dios. Pero cuando me decidí, me acordé de esa ilusión que tenía", dijo Tagliani.



Hace unos días, la conductora reveló que Fernando Burlando le enseño a estudiar y a prepararse para este nuevo desafío. "Quería contarles que con ayuda académica (me enseñó básicamente cómo estudiar) del doctor Fernando Burlando, comencé, hace unos meses ya, la carrera de abogacía en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y pase bien el ciclo de ingreso".



"Lo que una estudia no te lo quita nadie en la vida, lo aprendí con la peluquería, donde con tanto esfuerzo y sacrificio logré salir adelante. Y quiero que sepan que opté por una universidad estatal, pública. La misma educación con la que crecí", agregó.

