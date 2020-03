El mal momento que atraviesa el paranaense Julián Serrano por una pérdida

"León. Estoy destrozado. Nunca nadie me hizo llorar así", comenzó el duro relato del paranaense Julián Serrano en sus redes sociales, en un largo comunicado en el que se despide de su mascota, un conejo que era parte de su vida desde hacía un año.El instagramer se mostró muy afligido por la pérdida, y dedicó diversas palabras de despedida para el animal: "Yo que buscaba maestros para tratar de entender un poco más la vida, vos, con tus dos kilitos y doscientos gramos me enseñaste más que todos juntos. Eras una bola de puro amor y ternura. Una cosita graciosa que saltaba por toda la casa llenándola de luz. Cualquier cosa que hacías me robaba una risa. Cada vez que podías te subías encima y dabas besitos, te posabas en mi pecho y cerrabas los ojitos y dormías conmigo. Y de vez en cuando también me mirabas con cara de culo cuando te retaba", sostuvo el joven, que se encuentra cumpliendo la cuarentena obligatoria en medio de la pandemia del COVID-19."Nunca me imaginé que iba a extrañar tanto a un conejito, ni nunca me imaginé que me iba a producir semejante dolor su partida. Nunca imaginé extrañar retar a alguien porque me haga pis en el sillón o la cama, o que se suba rápido a algún lado y me mire con cara de travieso, o barrer los mini regalitos que dejabas por toda la casa", agregó el joven, relatando los divertidos y emotivos momentos vividos con el animal desde su llegada al hogar.Serrano compartió una serie de fotos y videos con el conejo, donde la mascota es el principal protagonista de las imágenes: "¿A quién le voy a decir 'buenos días bebito' todas las mañanas? ¿A quién le voy dar ese pedacito de fruta que siempre me sobraba?, ¿quién va a saltar en mi cama a acurrucarse conmigo cuando esté mal?", continuó Julián.El conductor finalmente hizo un relato de lo que significaba la mascota en su vida y la importancia que tenía para él: "Eras un personaje, parecías más un perro que un conejo, tenías hasta una canción favorita. 'Take On Me', versión acústica.. con ese tema se acostaba, se relajaba y se quedaba dormido mientras lo acariciábamos. Tuvimos un conejito solo un año, pero ahora tenemos un angelito para siempre. Vos estabas enfermo y cuando me sentía angustiado venías y me llenabas de besitos. Vos te estabas muriendo, y aun así, cuando me veías mal venías y me regalabas todo tu amor"."Lo que daría por poder despedirte bien. Estoy seguro de que vos elegiste cuando y donde partir. Por lo menos se que te fuiste rodeado de besitos y amor como tanto te gustaba.. perdón bunny.. no pude salvarte.. Te vamos a extrañar muchísimo, mi compañerito. Te amamos por siempre, gracias".Hace pocos días corrió el rumor que Julián y Malena Narvay, su novia desde hace más de un año y medio, habían terminado su relación. La joven pareja se encuentra junta desde el 2018, luego de participar en el programa Quiero vivir a tu lado. Poco tiempo antes, Serrano había terminado su relación con Oriana Sabatini, con quien estuvo en pareja por más de tres años. Sin embargo, las fotos que subió Serrano con el conejo la muestran a la actriz, lo que sería una confirmación de que la pareja sigue unida.