Diseñadora contrajo cronavirus en Europa y fue a boda donde había 500 personas

Si bien el nombre de Carmela Hontou no es muy conocido en el mundo de la moda latinoamericana, en las últimas horas se convirtió en uno de los más buscados en Google. La diseñadora uruguaya especializada en ropa de cuero y piel es una de las primeras infectadas por el coronavirus en su país.



La noticia hasta acá no sería más que un nuevo caso que se suma a los afectados por el virus que tiene en vilo al mundo entero. La diferencia entre Hontou y un paciente responsable que sabe que al regreso de un viaje internacional debe hacer la cuarentena obligatoria, es que ella llegó desde Europa a Montevideo y se fue directo a una boda que tuvo lugar en Carrasco y a la que asistieron 500 invitados.



La empresaria trabaja desde hace más de treinta años en la moda, tiene un local con su ropa en la calle 29 en Punta del Este y otro con sus diseños (y los zapatos de la marca argentina Guido) en Pocitos, Montevideo.



Hace algún tiempo contó en alguna entrevista con un medio uruguayo que abriría un local en Buenos Aires y otro en Santiago de Chile. El último verano además compartió un evento con la top argentina Carolina Pampita Ardohain.



Hontou había viajado en enero a Milán, pero luego regresó a Uruguay y en febrero (cuando el coronavirus ya era un tema instalado en Europa) volvió a viajar ya que tenía agendado un encuentro con diseñadores italianos.



Sin embargo, no pudo llegar a Italia y se quedó en Madrid hasta el 7 de marzo, cuando regresó a Montevideo para asistir al casamiento del hijo de una gran amiga.



Unos audios de WhatsApp entre una de las asistentes a la boda se viralizó hace algunas horas y el tema se convirtió en una escándalo nacional que está trascendiendo fronteras. "Una de las de coronavirus es Carmela Hontou, la íntima amiga de Marta. Llegó de Europa y se fue al casamiento, así que contagió a un pueblo. Estoy histérica", se escucha.



Este audio no fue el único que se viralizó. En otro se escucha."Estoy tan, pero tan indignada". Los mensajes en contra de la falta de responsabilidad de Hontou se multiplican y el escándalo crece minuto a minuto.También trascendió que el mismo día de la boda almorzó con su madre, una mujer de 84 años.



En diálogo con el periódico El País, la diseñadora dijo que se sentía bien cuando fue a la boda y que al día siguiente cuando se sintió mal, lo atribuyó a un problema personal que ella tiene de reflujo y le quitó importancia.



Al poco tiempo sin embargo apareció la fiebre y finalmente fue diagnosticada con coronavirus. ¿El resultado? Autoridades del Ministerio de Salud Pública uruguayo contactó a quienes comenzaron a sentirse mal luego de haber asistido a la misma boda que la diseñadora para que realicen la cuarentena que Hontou no realizó apenas se bajó del avión.