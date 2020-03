Nicole Neumann regaló a sus seguidores un sexy meneo de caderas

Desde hace unos días el enfrentamiento de Nicole Neumann (39) y su ex, Fabián Cubero, está en calma. Por eso, la modelo sólo se concentra en su trabajo en el panel del programaY antes de salir al aire, como lo hacen la gran mayoría de los famosos, la top model mostró en su cuenta de Instagram el look con el que iba a aparecer en el programa. Así, consiguen agradecer a las marcas la ropa que les dan. Vestida con una musculosa roja y un pantalón negro, la rubia les regaló a su millón 700 mil seguidores un sensual baile con el que mostró -además- el peinado que llevaba. "Que les parece este peinado con trenza para Nosotros a la mañana", escribió al pie del video en el que se la ve bailando y luciendo una trenza cocida en el costado de su cabeza.Recibió miles de elogios. "Hermosa", "Te amo", "Todo te queda bien. Tu belleza no cambia", le escribieron algunos seguidores de modo muy amoroso. "Muy hermosa tus trenzas y tu peinado y tu meneo de cintura y. . . ", le dedicó alguien más atrevido.Y entre los temas que la ocupan actualmente a Nicole está el de la legalización del aborto, postura a la que se opone terminantemente. A partir del anuncio del presidente sobre el envío al Congreso del proyecto de ley para obtener la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, la modelo volvió a expresar su oposición."Deberíamos pensar en la prevención, la educación, cerrar los lugares clandestinos y salvar las dos vidas", le dijo a LAM. "No entiendo los festejos, no es un acto festivo abortar. Defienden cosas que ni leen. Estar festejando algo como el acto del aborto es estar festejando la violencia, la crueldad", expresó en relación a la postura de muchas famosas del colectivo de actrices argentinas.