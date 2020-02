Video: Georgina Barbarossa se cayó sobre el escenario en plena función

Caída de @geobarbarossa en la obra de @flaviomendoza en carlos Paz pic.twitter.com/0jzu4iuEC3 — A N G E L (@AngeldebritoOk) February 25, 2020

Georgina Barbarossa sufrió un accidente el último fin de semana mientras realizaba la función de Un estreno o un velorio, el espectáculo teatral que encabeza Flavio Mendoza en la temporada de Villa Carlos Paz. La actriz comparte elenco junto a Betiana Blum, Nicolás Scarpino y Daniel Aráoz en el Teatro Luxor de la ciudad cordobesa.Mientras realizaba la primera función de la noche, la artista caminaba sobre el escenario cuando tropezó con la cola del vestido que llevaba puesto para dicha escena y cayó. Rápidamente fue asistida por sus compañeros, que la ayudaron a incorporarse y ponerse de pie. Cuando lo logró, recibió un aplauso y ovación de todo el público presente.Según publicó, la actriz no sufrió heridas de gravedad y logró continuar la función con total normalidad. Además, pudo realizar la segunda función que ya estaba programada. Horas después del accidente, Georgina disfrutó de la visita de sus hijos -los mellizos Juan y Tomás- en la casa que alquiló en Villa Carlos Paz durante la estadía de la temporada de verano. "No fue nada grave. Se trató de una caída menor, solo se llevó un susto", indicaron desde la producción del espectáculo que encabeza Flavio Mendoza.Tal como está establecido, los martes no hay función de, de manera tal que Barbarossa aprovechará para descansar y disfrutar de sus hijos, y el miércoles se presentará nuevamente en el Teatro Luxor para continuar con su actividad laboral.La comediacuenta la historia de un estreno en el que Nicky Sanz cubre el rol de una gran vedette en una revista que produce un empresario, marido de una diva. Esta gran diva simula su muerte para vengarse de Nicky e impedir su estreno. Los lunes hay doble función (a las 22 y 0) y de miércoles a domingom a las 22. Escrita por Marcos Carnevale, el espectáculo es apto para todo público y los menores abonan entrada a partir de los seis años.En la última ceremonia de los Premios Carlos, el espectáculo se llevó 11 estatuillas y la actriz compartió su felicidad a través de las redes sociales. "Un placer y una alegría estar todas las noches trabajando en esta obra maravillosa. Gracias, Flavio, por convocarme porque realmente estoy muy feliz. Felicitaciones a todos los ganadores", escribió en su cuenta de Instagram, red social en la que también compartió imágenes del reencuentro con sus hijos en Villa Carlos Paz.