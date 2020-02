Fiesta y descontrol: la alocada noche de Guillermo Coppola

Foto 1/2 Diario Show Foto 2/2 Diario Show

Guillermo Coppola continúa divirtiéndose como cuando era joven. A los 72 años, el empresario fue el centro de atención en una fiesta en la que el baile y el alcohol estuvieron presentes, según publicó el medio Diario Show



No obstante, se filtraron una series de imágenes de aquella noche y el ex representante de Diego Maradona fue filmado mientras bailaba de forma alocada junto a un grupo de jóvenes en el interior de una casa.



Se puede ver al mediático arriba de una mesa mientras le apoyaba sus atributos a una joven que estaba bailando. Luego se sumaron más personas que no dudaron en saltar en el lugar y gritar junto al empresario.





También, Guillermo juega con su pantalón y atina a bajárselo. Acción que repitió otro de los integrantes del evento y que también quedó registrado por las cámaras de los teléfonos celulares.



Además, se lo ve muy divertido con una máquina de humo que le lanza a los invitados. Definitivamente, Coppola la pasó bien aquella noche.