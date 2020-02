Sol Pérez defendió a Jimena Barón por la polémica de los afiches

A Jimena Barón su última campaña para promocionar su nuevo tema, "Puta", se le fue de las manos. El escándalo estalló luego de que la acusaran de "banalizar la prostitución" por sus afiches promocionales que remiten a los volantes que ofrecen servicios sexuales en la calle.En medio de las fuertes críticas, Connie Ansaldi, Gerardo Romano y Carla Peterson la defendieron. Pero no fueron los únicos.Sol Pérez también se puso de su lado y aclaró que el medio es muy "rencoroso" con algunos famosos. Afirmó que "le pegan más por ser Jimena Barón". "Todo lo que haga va a tener una repercusión enorme, a la gente la interesa ver lo que hizo (o no) y aprovechan para pegarle", opinó, según publicó¿Por qué cree que el medio es muy "rencoroso"? Sol dio un ejemplo que padeció. "Tal vez, dijiste que no a una nota y ese día sabés que te van a matar para que des la nota después. Me pasó. Te obligan a hacer notas que no querés hacer", explicó.Aunque está del lado de Jimena, antes de despedirse aclaró que la cantante "se equivocó". Entiende que hay temas en los que hay que ser "demasiado cuidadoso" con lo que se dice, piensa y hace.Actualmente, Jimena sigue refugiada en su casa, medicada y con asistencia psicológica. Según su hermano, romperá con el hermetismo cuando "salga otra noticia" y se calme la situación.