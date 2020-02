Las fotos de las vacaciones de Novaresio y su novio en la playa

Luis Novaresio se tomó unos días de vacaciones junto a su pareja, Braulio Bauab. El periodista rosarino y el empresario inmobiliario disfrutan de su amor en la playa y lo muestran a través de Instagram. Fue la figura de América quien compartió una imagen de ambos en la playa."Así de fácil @braulio_inm", escribió en la descripción de la publicación para graficar la simpleza de la felicidad.Más tarde, en una historia de esa red social, el conductor mostró que Braulio lo sorprendió con un desayuno. "Y de pronto, desprolijo e impensado como el descubrimiento del amor. Hacer un desayuno con el deseo de dar felicidad. Y de repente, te mirás y sabés que es esto. No mucho más. Nada menos", acotó en el posteo.Luego agregó otra historia en la que publica una foto en la que se ve a ambos desde lejos caminando al atardecer sobre la orilla del mar.En septiembre de 2019, Novaresio hizo pública su relación con Braulio con una foto juntos en su Instagram. "Muchas gracias por todos los mensajes. Siempre creí que la felicidad era un hecho privado. Hoy sé además, que compartirla la hace más plena. Eso", expresó ante los mensajes de cariño de sus seguidores.El conductor dejó entrever que estaba enamorado cuando recibió su Martín Fierro como Mejor Conductor en Cable. "Quiero dedicarlo a los que amamos. Estoy muy banal y muy frívolo. Pero creo que si uno no puede reconocerse amante de los que ama, la vida no tiene sentido. No hace falta nombrarlos porque está absolutamente claro. Para vos, que te amo. Para ustedes, que los quiero. ¡Gracias y que sea una buena noche!", dijo en aquel discurso. Fuente: (La Capital)