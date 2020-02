En pocas horas, Sol Pérez pasó de las botas de cuero a sus clásicas postales hot

Sol Pérez y sus fotos en bikini se volvieron costumbres en la temporada de verano. Mientras la joven de 26 de años realiza temporada en Mar del Plata, aprovecha la luz del día para descansar y mantener su bronceado. Este jueves 6 de febrero, la sensación térmica es de 42° y para combatir el calor, la actriz se calzó un traje de baño de un hombro y una bombacha cavada."Fichame este calor", compartió Sol Pérez, junto a la fogosa imagen. En ella se encuentra con la pose que suele realizar en la mayoría de sus fotografías. La misma le remarca todas las curvas que la blonda mantiene día a día en su rutina de ejercicio.Este jueves, Sol Pérez también publicó una imagen donde se la ve con botas de cuero. Y no faltaron los comentarios cuestionando el atuendo: "¿Verano y botas? Andas todo el invierno en bo . . . y ahora te clavas jeans y botas?", le escribieron.En Mar del Plata, la "chica del clima" se encuentra trabajando en la obra teatral llamada 20 millones. El elenco presenta grandes figuras del espectáculo como Carmen Barbieri, Marcelo de Bellis, Alberto Martin, Sebastián Almada, Mónica Farro y Christian Alonso.Como en cualquier verano de la costa argentina, los escándalos no se hicieron a un lado y Sol Pérez fue la protagonista de uno de ellos. El mismo no fue nada más y nada menos con su compañera, Mónica Farro. Su conflicto llegó a tal punto, que la obra tuvo que suspender una función. (Radio Mitre)