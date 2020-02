Noelia Marzol: "Soy sommelier de chongos"

"Tengo un catador de giles ya a esta altura de la vida. Soy sommelier de chongos", bromeó Noelia Marzol sobre su historial con distintos hombres a los que fue conociendo. Actualmente actriz está en pareja con Ramiro Arias, un futbolista al que conoció durante una de las funciones de la obra que encabeza en el complejo Gorriti Art Center.



En una entrevista en Perros de la calle, recordó una divertida anécdota que vivió con un hombre al que le presentó Marley. "Pasó hace varios años. Marley es un gran presentador de chongos y me dijo que conocía a un pibe fachero. Cuando me mostró las fotos no me gustaba tanto, pero él insistía en que el chico me quería conocer. Cuestión que un día el chico me llamó, me dijo que estaba en un bar y que vaya", comenzó contando la actriz.



Luego, relató cómo se fue dando el diálogo con el hombre en cuestión y las sensaciones que le generaron. "Empezamos a hablar y me pareció más bello físicamente de lo que aparecía en la foto. Me entusiasmé un poco con la charla, hasta que me dijo que tenía caballos de carrera. Y a mí por ese lado no me entran. Que tenía una casa en no sé dónde, otra en la costa. Y cada tanto me pedía que no le pregunte mucho porque no me quería contar muy a fondo a qué se dedicaba. De mi parte, cero interés, pero el chabón a cada rato me tiraba que no me podía contar. Entonces, pensé que se moría porque le pregunte a qué se dedicaba y lo hice. Pero se paró ofendido y me dijo que me había pedido por favor que no le preguntara a qué se dedicaba, que fui una desubicada", continuó Marzol.



¿Cuál fue su reacción? "Yo lo miré como diciendo: "no me importa un carajo lo que hacés de tu vida". Ahí ya fue. Dije: "este pibe es un plomo y encima es un tarado"". Entonces, según contó la actriz en el ciclo radial, se levantó y abandonó el bar: "Me fui a pesar de que me quiso convencer de que me quede".



Meses más tarde, Noelia estaba de vacaciones en Pinamar en la casa de Marley, con quien tiene una amistad desde que ella comenzó a trabajar en sus programas, y entendió por qué el hombre que había conocido aquella noche no quería revelar a qué se dedicaba. "(Marley) me dijo "¿sabés a quién metieron preso?". Yo le dije que ni idea", contó la actriz, que pensó que se trataba de un amigo en común. "Metieron preso al pibe que te presenté. No sabés lo que pasó . . parece que era traficante", fueron las palabras del conductor de El Muro Infernal.



"Tenía razón el pibe al no querer contarme a qué se dedicaba", concluyó Noelia Marzol.