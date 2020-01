Sauce de Luna coronó con éxito la edición 2020 de la Fiesta del Pan Casero. La celebración apuntó a revalorizar la elaboración tradicional de panificados. Durante los tres días hubo competencias en la elaboración en horno de barrio, tortas asadas y otras actividades como talleres para aquellos que deseen aprender cuál es el secreto del que,Además de la producción de pan, durante los tres días se llevaron adelante presentaciones de grandes artistas entrerrianos, talleres de capacitación, peñas, entretenimientos y una oferta gastronómica muy importante plenamente identificada con lo regional.

Se desarrolla con entrada libre y gratuita. Durante las tres noches se han presentado diversos grupos folclóricos.Por supuesto, como no podía faltar, se vendió el tradicional pan casero. La fiesta es un homenaje a este alimento que los habitantes de la zona definen como "muy tradicional en el pueblo", ya que "mucha gente tiene un horno de barro en su vivienda".Curiosamente, el mayor evento de la localidad de unos 4.500 habitantes en el departamento Federal, surgió como un trabajo práctico escolar., contó alos orígenes de la Fiesta.En el programade, hace algunos días,contó que la fiesta nació como un trabajo práctico que debía realizar la Promoción 2012 de la escuela Pancho Ramírez."La fiesta nació en el año 2012. En ese momento cursaba el último año del secundario y tuvimos que realizar un trabajo de investigación relacionado con qué le faltaba al pueblo. De ahí surgió que la localidad no tenía una fiesta que se realizara todos los años y los identificara y se eligió al pan casero como atractivo", contó. Para agregar: "Ahora le decimos la fiesta del 'panca', que parece más cariñoso", bromea Casse.Consultado sobre por qué se les ocurrió el pan casero, explicó que es algo muy tradicional en el pueblo y mucha gente tiene un horno de barro en su vivienda. Como en otro lado no había una fiesta del pan casero, les pareció una buena idea.En tal sentido, Casse indicó que si bien muchos de los creadores de la propuesta siguieron sus estudios y proyectos de vida en otras ciudades, la mayoría vuelve al pueblo para participar de la fiesta."Es un motivo de reencuentro de mucha gente que no vive en Sauce pero que aún tiene familiares y se juntan, comen algo rico y disfrutan de los espectáculos musicales", dijo.Asimismo, destacó que