Campanella defendió a Brandoni tras la denuncia que recibió el actor

El escándalo por el grito de "asesina" hacia Cristina Fernández de Kirchner que se le adjudicó a Luis Brandoni y por el que fue denunciado penalmente continúa, y ahora Juan José Campanella se sumó a la polémica en pos de salir con los tapones de punta a defender a su amigo y a criticar a Elizabeth "La Negra" Vernaci, quien había insinuado que él no se encuentra bien como consecuencia de su edad.



La conductora de FM Pop 101.5 se había burlado del actor, ya que a pesar de asegurar que él está en pleno derecho de gritarle -lo haya hecho o no- lo que quiera a la vicepresidenta de la Nación- puso al aire el audio que había grabado antes de las elecciones del año pasado en el que aseguraba con firmeza que Mauricio Macri iba a ganar a menos de que haya fraude.



"Paren, lo tienen que dejar, está grande Brandoni. Es un actor de la concha de la lora, pero capaz que no sabe. ¿Se acuerdan de ese audio que mandó hace poco? 'Nena, me dicen que ganamos'. Decía cualquier cosa, o sea, capaz que no esta bien. No solo Gasalla envejece mal, todos vamos a envejecer mal de alguna forma", fueron las palabras que causaron que Campanella, compañero de trabajo, amigo de Luis y militante del macrismo al igual que él, se expresara de manera contundente desde su cuenta de Twitter para derribar lo dicho por la locutora.



"Protagonizó las dos pelis más taquilleras del año pasado. 5 meses de ovación en España con Parque Lezama", comenzó el mensaje del director de El Secreto de sus Ojos, haciendo alusión a los filmes 4x4 (Mariano Cohn) y La Odisea de los Giles (Sebastián Borenzstein), y a la obra teatral que él produjo y llevó a Europa durante el 2019.



"Admirado, valiente, coherente y elegante. Háganse un favor, no se metan con Beto, los destroza con su sola presencia", sentenció Campanella, claramente fastidiado por las declaraciones de Vernaci y de toda aquella persona que ose criticar de manera despectiva al artista de setenta y nueve años.



Una vez que Juan publicó ese tuit, el apellido de la conductora se convirtió en tendencia de la red social a causa de que miles de usuarios que coinciden con el pensamiento del cineasta la criticaron, pero ella decidió contestarle a sus detractores con un mensaje irónico: "Parece que importa mucho lo que opino en mi programa de radio".