Yanina Latorre: "Por plata me dejo hacer todo"

Tras anunciar su separación de Diego Latorre, Yanina volvió a sorprender al emprender unas vacaciones familiares con su ex, su hijo Dieguito y su mamá Dora por Europa.Además, al volver del Viejo Continente el clan viajó junto a su hija Lola a Punta del Este para continuar con sus días de relax. Allí, Yanina y Diego se mostraron muy compinches, generando rumores de reconciliación.De regreso en Los Ángeles de la Mañana, Yanina se mostró espléndida y respondió muy pícara cuando Ángel de Brito le preguntó: "¿Vos seguís separada?". Entre carcajadas, la panelista dijo: "Sí, pero en las vacaciones nos llevamos bien. Yo por plata, querido. . . Me dejo hacer todo. Te digo 'te amo', 'te quiero', viajo, como".Entonces, Ángel repreguntó: "¿Y sexo?", a lo que Latorre afirmó "¡Completo! Vos me comprás cinco carteras y arranco, te digo 'te amo'". Y cuando Mariana Brey comentó que es lo "opuesto" a su compañera ya que no la convencen "con nada", Yanina le retrucó con humor: "Querida, no sabés lo que es la buena vida".El cierre estuvo a cargo de Lourdes Sánchez, quien acotó risueña: "Yo soy team Yanina, lo que pasa es que a mí (Chato Prada, su pareja) no me regala ni una cartera".