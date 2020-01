Premios Oscar 2020: El listado completo de nominados

Este lunes se anunciaron los nominados para la edición número 92 de los Premios Oscar. La ceremonia se realizará el 9 de febrero próximo en el Dolby Theatre de la ciudad de Los Ángeles.Teniendo en cuenta las películas que se venían repitiendo en las entregas de premios que pasaron, las elegidas por la Academia de Hollywood no sorprendieron demasiado. El irlandés, 1917, Había una vez en Hollywood, Historia de un matrimonio, Joker, Judy, Mujercitas y Parásitos son algunas de las favoritas para este año.Joker quedó a la cabeza de las nominaciones con once candidaturas, seguida por El Irlandés, 1917 y Había una vez en Hollywood, que sumaron diez menciones cada una.Ford v FerrariThe IrishmanJojo RabbitJokerLittle WomanMarriage Story1917Once Upon a Time in HollywoodParasiteMartin Scorsese (The Irishman)Todd Phillips (Joker)Sam Mendes (1917)Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood)Bong Joon Ho (Parasite)Cynthia Erivo (Harriet)Scarlett Johansson (Marriage Story)Saorise Ronan (Little Women)Charlize Theron (Bombshell)Renee Zellweger (Judy)Antonio Banderas (Pain and Glory)Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood)Adam Driver (Marriage Story)Joaquin Phoenix (Joker)Jonathan Pryce (The Two Popes)Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood)Al Pacino (The Irishman)Joe Pesci (The Irishman)Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)Anthony Hopkins (The Two Popes)Laura Dern (Marriage Story)Kathy Bates (Richard Jewell)Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)Margot Robbie (Bombshell)Florence Pugh (Little Women)1917 (Roger Deakins)The Irishman (Rodrigo Prieto)Joker (Lawrence Sher)The Lighthouse (Jarin Blaschke)Once Upon a Time in Hollywood (Robert Richardson)Parasite (Corea del Sur)Pain and Glory (España)Corpus Christi (Polonia)Honeyland (Macedonia)Les Miserables (Francia)How to Train Your Dragon: The Hidden WorldI Lost My BodyKlausMissing LinkToy Story 4The IrishmanJojo RabbitJokerLittle WomenOnce Upon a Time in HollywoodAmerican FactoryThe CaveEdge of DemocracyFor SamaHoneylandIn the AbsenceLearning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)Life Overtakes MeSt. Louis SupermanWalk Run Cha-ChaBombshellJokerJudyMaleficent: Mistress of Evil1917I Can't Let You Throw Yourself Away (Toy Story 4). Randy Newman(I'm Gonna) Love Me Again (Rocketman). Elton John & Bernie TaupinI'm Standing With You (Breakthrough). Diane WarrenInto the Unknown (Frozen 2). Robert Lopez & Kristen Anderson-LopezStand Up (Harriet). Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo1917The IrishmanJojo RabbitOnce Upon a Time in HollywoodParasiteFord v Ferrari (Andrew Buckland y Michael McCusker)El irlandés (Thelma Schoonmaker)Jojo Rabbit (Tom Eagles)Joker (Jeff Groth)Parásito (Jinmo Yang)Ad AstraFord vs. FerrariJoker1917Once Upon a Time in Hollywood1917 (Sam Mendes & Krysty Wilson-Cairns)Knives Out (Rian Johnson)Marriage Story (Noah Baumbach)Once Upon a Time in Hollywood (Quentin Tarantino)Parasite (Bong Joon Ho & Jin Won Han)The Irishman (Steven Zaillian)Jojo Rabbit (Taika Waititi)Joker (Todd Phillips & Scott Silver)Little Women (Greta Gerwig)The Two Popes (Anthony McCarten)Ad AstraFord vs. FerrariJoker1917Once Upon a Time in Hollywood1917Avengers: EndgameThe IrishmanThe Lion KingStar Wars: The Rise of SkywalkerDaughterHair LoveKitbullMemorableSisterBrotherhoodNefta Football ClubThe Neighbor's WindowSariaA Sister