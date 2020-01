Catherine Fulop reveló por qué se implantó el chip sexual

Las revelaciones íntimas de Catherine Fulop (54) y Ova Sabatini (54) delante de su hija menor, Tiziana (20), despertaron curiosidad respecto del famoso chip sexual. Entonces, la conductora de Tardes Bellas (lunes a viernes a las 13 por Ciudad Magazine) llevó a su doctor para que explique bien de qué se trata.



Luego de que Cathy presentara el tema, Damián Rozenberg explicó: "No es un chip, es un dispositivo que se llama pellet, que es como un granito de arroz de un material parecido al de los comprimidos que se disuelve y libera hormonas. La sangre lo va dañando y durante entre cuatro y seis meses le va sacando pedacitos fisiológicamente, liberando hormonas". Luego, aclaró: "Es un tratamiento de reemplazo hormonal para la menopausia. A los 45 años, aproximadamente, la mujer se queda abruptamente sin hormonas, pero es el momento en que se tiene disponibilidad económica."



En ese punto, Fulop exclamó: "Claro, es el mejor momento. Y empezamos a estar sin fuerza, medio deprimidas, se nos empieza a secar la piel. Cuando empecé con el tema de la menopausia, es como que ya no me brillaba la piel. Como que una se empieza a secar. Y en todas partes". Ante las risas de que se escucharon detrás de cámara y la carcajada del médico, Cathy remató con humor en un verdadero sincericidio: "Eso es horrible, se los digo. Dificulta la vida de pareja porque al hombre no le pasa eso".



Al final, el doctor enumeró los beneficios del tratamiento rejuvenecedor, y Catherine Fulop explicó: "Tampoco es que estás como una chica de 30 años, pero si me preguntan qué siento (con el pallet de estrógenos), una está como más amable. Soy una mujer de casi 55 años que se siente bien".

Fuente: Ciudad.com